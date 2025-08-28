Против нового посла Украины в США заведено уголовное дело

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что бывший вице-премьер Украины и нынешний посол Киева в США Ольга Стефанишина стала фигуранткой антикоррупционного дела. Об этом Олейник рассказал «Аргументам и фактам».

По данным Олейника, дело против Стефанишиной возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Экс-депутат утверждает, что материалы дела находятся в высшем антикоррупционном суде. По его словам, Стефанишина «в свое время получила гранты от Евросоюза», а во время ее работы в Минюсте были похищены «очень серьезные суммы».

«Многие источники украинские говорят о том, что она имела прямое отношение к отмыванию коррупционных денег, в том числе и для Зеленского», - заявил бывший депутат.

Ранее СМИ писали, что новый премьер Украины Юлия Свириденко и ее брат могут быть причастны к коррупционным схемам, связанным с возведением фортификационных сооружений и восстановлением инфраструктуры в Черниговской области. Утверждалось, что чиновница отвечала за распределение бюджетных средств, выделенных на восстановление региона, а решение о выборе подрядчиков якобы принимал ее брат.