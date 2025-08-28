Раскрыты подробности смерти 8-летнего ребенка из семьи сектантов на Урале

В Артемовском завершились поиски пропавшего восьмилетнего мальчика — его нашли мёртвым на берегу местного карьера. Ребёнок исчез 26 августа, а вечером того же дня родители обнаружили на берегу его одежду — футболку, джинсы и сланцы. Поиски продолжались двое суток, пишет Е1.

По данным СУ СКР по Свердловской области, тело Тимофея направлено на экспертизу. Следов насильственной смерти не выявлено. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, мальчика обнаружили в 15 метрах от берега на глубине около семи метров. Для подъёма тела использовали эхолот, спецоборудование и помощь трёх водолазов.

Хотя официально семья считалась полной и благополучной, после трагедии у родителей изъяли трёх других детей: в доме царила антисанитария.

Соседи рассказали, что Тимофей нередко убегал из дома и часто возвращался только к ночи. По словам знакомых, мальчик сам добывал себе еду, а в день исчезновения отправился в лес за ягодами. Его отец постоянно занимал у всех деньги, а мать состояла в секте, утверждают знакомые.