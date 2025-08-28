Выживший альпинист рассказал о критической ситуации на пике Победы, где застряла Наговицына

Стали известны новые подробности восхождения на пик Победы альпинистами, в число которых вошла Наталья Наговицина, которая уже более двух недель находится на пике без возможности выбраться оттуда. Сообщается, что альпинисты Гюнтер Зигмунд и гражданин Италии Лука Синигалья во время восхождения на пик Победы зафиксировали Наталье Наговицыной сломанную ногу палкой от палатки и оставили ей запас продуктов на несколько дней.

«Мы оставили Наталье Наговициной припасов на несколько дней. Однако на пике критическая ситуация из-за плохих условий», — рассказал выживший альпинист Гюнтер Зигмунд в интервью с РЕН ТВ.

Он добавил, что вместе с Лукой Синигальи также оказали помощь россиянке. Журналисты также опубликовали соответствующие кадры. На них видно, что Наговицина уже с травмой. Из фотографий можно проследить, что травмированная конечность надежно зафиксирована подручными средствами. На другом фото видна разорванная палатка. Еще на одном фото запечатлены Зигмунд и Синигалья. Последний в итоге погиб при попытке помочь вытащить Наговицину.

Ранее Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с пика Победы. Она более двух недель находится на высоте 6800 метров в условиях сильного мороза и метелей. Попытки эвакуации с помощью вертолета и дрона были прекращены из-за неблагоприятной погоды, и спасательная операция официально завершена.