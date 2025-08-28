Мать пропавшего пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, Галина Свечникова, поделилась последними словами сына, сказанными перед его заплывом.

По ее словам, ранним утром Николай отправил ей короткое сообщение перед тем, как выйти на старт.

— Я справлюсь, все будет хорошо, — говорилось в сообщении, который приводит «Комсомольская правда».

29-летний гражданин России Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

Позднее супруга Свечникова Антонина опровергла сообщения турецких СМИ о том, что трекер спортсмена подал сигнал из воды. Она назвала эти сведения «вбросом» и подчеркнула, что никакой новой информации о состоянии пловца пока нет, хотя поиски продолжаются.

В деле пропавшего пловца рассматривают две основные версии. По одной из них, спортсмен мог утонуть, по другой — выбраться на берег и самостоятельно снять браслет с чипом, закрепленный на ноге.