Ревнивый муж спрятал убитую жену в диване, где раньше искал любовника

Ревнивый мужчина, зарезавший и задушивший свою жену, рассказал судьям, что совершить этот ужасный поступок его заставил таинственный Андрей, подключившийся к его голове. Однако служители Фемиды не записали «Отелло» в сумасшедшие

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», 3 июля 2024 года в коридоре одной из квартир дома по улице Утренней муж в припадке ревности набросился на жену с ножом. Она выбежала на лестничный пролет, но он затащил свою жертву обратно в квартиру, не переставая колоть, затем придушил скакалкой. Безжизненное тело убийца спрятал под диван. По словам подсудимого, проделать все это его заставил находящийся в неизвестном месте Андрей, который подключился к его мозгу и руководил всеми его действиями. В это время сам он якобы не отдавал себе отчета в том, что делает.

Нашла тело мать убитой. Женщина была обеспокоена тем, что дочь не отвечает на звонки и решила проверить сама, не случилось ли что. Стражам порядка она сообщила, что отношения у дочери и зятя в последнее время стали очень напряженными, и дочь подала на развод.

Другой свидетель – женщина, работавшая вместе с убитой продавцом в магазине, рассказала, что муж погибшей приходил к ним на работу в день убийства и вел себя неадекватно. Мужчина подошел к ней сзади и стал шептать ей в шею вопросы, вроде «купалась ли она в этом году» или «справляется ли с работой его жена». Потом сказал, что пойдет купаться, но будет приходить каждые 2 часа проверять жену. После этого мужчина позвал свою супругу покурить. Когда та вернулась, было видно, что она переживает. Женщина поделилась с коллегой, что муж изменился после свадьбы и стал жутко ревнив. Всякий раз, оставаясь дома одна, она должны была показывать благоверному по видеосвязи всю квартиру, включая содержимое шкафов, чтобы тот убедился, что нигде не прячется любовник. Через два часа недоверчивый супруг вернулся в магазин, как и обещал. Его жена попросила коллегу сказать, что ей нельзя отходить от рабочего места, что та и сделала. Услышав это, мужчина рассвирепел и заявил, что она же выходит в туалет, покурить и изменить ему в подсобке. После этого он ушел и не звонил в течение всего дня. Как раз из-за такого нетипичного поведения будущую жертву безрассудной ревности стали одолевать дурные предчувствия. Коллеге она сказала, что не представляет, что ее ждет дома.

Перовский районный суд приговорил ревнивца к 9 годам и 6 месяцам строгого режима. Смягчить наказание через подачу апелляции подсудимому не удалось, так как жалобы на психотеррор со стороны Андрея служители Фемиды посчитали симуляцией болезни.