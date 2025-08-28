Неопубликованное ранее фото застрявшей в горах Наговициной появилось в Сети

В Сети появилась фотография застрявшей в горах Киргизии 12 августа российской альпинистки Натальи Наговициной. Снимок опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram.

© Шедеврум

Женщина на снимке запечатлена уже с травмой. Видно, что пострадавшую конечность Наговициной пришлось зафиксировать палкой от палатки.

Рядом с ней — итальянский альпинист Лука Синигалья, который позже погиб, пытаясь помочь женщине спуститься с вершины.

На другом фото - немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и российский альпинист Роман Мокринский, оказавший первую помощь Наталье. Роковое восхождение на пик Победы она совершила именно с ним.

27 августа совет альпинистов, привлеченный турфирмой, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы, заявил о невозможности спасения туристки. В заявлении группы из 20 альпинистов, которую привлекла турфирма в качестве экспертов, говорится, что организация новых спасательных работ «может привести к очередным жертвам».