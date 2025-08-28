Полуголый россиянин ворвался в отделение полиции и избил правоохранителей

Полуголый накаченный мужчина в татуировках ворвался в отделение полиции в Орске и напал на сотрудников. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza. По данным журналистов, успокоить буяна смогли только прибывшие на место сотрудники ОМОНа.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел еще 20 августа. Как сообщается, ворвавшийся в отделение полиции качок был пьян. Он кричиал, что полиция его чем-то обидела и накинулся на одного из сотрудников. Затем он бросил на пол второго полицейского и ушел.

Через некоторое время домой к агрессору направился отряд ОМОНа и произвел задержание.

Придя в себя мужчина принялся извиняться за свой поступок, но это не избавило его от возбуждения уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".