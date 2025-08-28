Россиянин удушил школьницу зарядкой и спрятал ее тело

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор в отношении молодого человека, который удушил школьницу проводом зарядки и спрятал ее тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

© Софья Сандурская/ТАСС

Житель Глазовского района получил по решению суда шесть лет колонии общего режима. По версии следствия, 26 апреля осужденный, которому на тот момент было 17 лет, поссорился со своей девушкой в бане его матери в поселке Дом отдыха Чепца. Во время конфликта он схватил шнур зарядки и стянул его на шее возлюбленной. Она не выжила.

После случившегося молодой человек закопал тело девушки у реки. Ее найдут только спустя 12 дней.

Вину осужденный так и не признал. Вместе с защитой он попытался обжаловать приговор, но безуспешно.

