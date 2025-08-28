Россиянин удушил школьницу зарядкой и спрятал ее тело

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии оставил в силе приговор в отношении юноши, который задушил свою 16-летнюю знакомую и закопал её тело в лесу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, 8 мая 2024 года в лесном массиве близ посёлка «Дом отдыха Чепца» в Глазовском районе нашли закопанный труп 16-летней девушки. По подозрению в убийстве был задержан её знакомый, которому на тот момент было 17 лет.

По версии следствия, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой юноша задушил свою знакомую проводом от зарядного устройства, а затем, чтобы избежать наказания, закопал её тело в лесу.

Глазовский суд признал подсудимого виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и назначил ему шесть лет в колонии общего режима. Молодой человек свою вину не признал.

Осуждённый и его адвокат обжаловали решение суда, настаивая на невиновности молодого человека. Однако Верховный Суд оставил назначенное наказание без изменения. Приговор вступил в законную силу.