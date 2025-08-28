Группу российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии — в результате инцидента погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что 25 августа на маршрут вышла группа из трех человек — двух мужчин и девушки. Спустя два дня они оказались под камнепадом. В результате происшествия Александр Расторгуев погиб. Альпинистка Екатерина Федорова получила травмы, ее вместе с третьим участником эвакуировали на вертолете и доставили в больницу.

Александр Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, совершил свыше 200 восхождений и возглавлял краевую федерацию, уточняется в публикации.

Утром 23 августа журналисты сообщили, что альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин считает, что российская альпинистка останется в горах навсегда. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».