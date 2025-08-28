Описаны ужасающие странности расстрелявшего детей в церкви стрелка

Устроенная 23-летним извращенцем стрельба по церкви в Миннеаполисе потрясла не только США, но и весь мир. Ужасная трагедия произошла во время богослужения в церкви католической школы. Нападавший Робин Уэстман, убив двоих детей и ранив ещё 17 человек, свел счеты с жизнью. Перед этим он выложил видеоролик, в котором признавал, что совершает огромную ошибку. Но, как выяснилось, он долгое время страдал депрессией и навязчивыми мыслями о наличии у него рака в терминальной стадии из-за курения вейпа.

В результате нападения на церковь в Миннеаполисе погибли два ребёнка, 17 человек (14 детей и 3 взрослых) получили ранения. Всего за несколько часов до трагедии стрелок опубликовал видео, в котором рассказал, как на протяжении многих лет боролся с депрессией и мыслями о смерти, которые, по-видимому, усугублялись из-за ложного убеждения, что у него рак в терминальной стадии.

Уэстман поведал: «Я не могу себя контролировать и разрушаю свой организм с помощью вейпинга и других средств».

Уэстман также рассказал своей семье и друзьям, что убеждение в том, что он умирает от рака, возникло из-за «множества болей, которые заставляют меня думать, что я уже прошёл этап выздоровления».

Ненормальный стрелок рассказал, что он «не хочет выздоравливать, не хочет губить свою жизнь и гнить на больничной койке».

Он также упомянул, что «из-за депрессии, гнева и извращённого рассудка хочет совершить последний поступок против этого мира, мысль о котором крутилась у него в голове годами».

Псих также написал, что «слишком многое приходится принимать, слишком многое приходится терпеть, чтобы просто жить», и что он якобы «устал от боли, которую приносит этот мир».

Он признал, что знает, что совершает неправильный поступок, но также заявил, что «не может остановиться».

В большей части последней записки Уэстман пытался извиниться перед членами семьи и друзьями и умолял их оставить всё как есть:

«Пожалуйста, знайте, что я очень забочусь о всех вас, и мне больно приносить в вашу жизнь эту бурю хаоса».

Затем Уэстман обратился к своим родителям:

«Пожалуйста, продолжайте дарить свою любовь моим братьям и сестрам, а также всему миру».

В конце своего письма Уэстман просил близких «найти надежду, найти любовь и противостоять несправедливости».

Но всё это, кажется, была лишь легенда, прикрытие. Постепенно выясняется, что мотивом стрелка, по крайней мере отчасти, были политические соображения, поскольку он продемонстрировал часть пистолета в видеоролике, содержащем послание, адресованное президенту Дональду Трампу, с призывом убить его.

На пресс-конференции официальные лица заявили, что стрелок был вооружён тремя видами оружия: винтовкой, дробовиком и пистолетом. По данным полиции, во время нападения были произведены выстрелы из всех трёх видов оружия.

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара сообщил, что стрелок подошёл к церкви сбоку и начал стрелять через окна в сторону детей, сидевших в тот момент на скамьях.

Полиция заявила, что по крайней мере две двери церкви были заблокированы деревянными блоками до начала стрельбы, что говорит о том, что преступник хотел заманить людей в ловушку.

«Это был преднамеренный акт насилия в отношении невинных детей и других людей, принимавших участие в богослужении», – заявил О'Хара на пресс-конференции.

Выяснилось, что мать Уэстмана, Мэри, до выхода на пенсию в 2021 году работала в школе. Согласно судебным протоколам, с которыми ознакомилась Daily Mail, всего несколько лет назад Мэри подписала заявление на то, чтобы её сын поменял имя с Роберта на Робин.

Петиция обошлась семье в 311 долларов и была окончательно одобрена в январе 2020 года. В заявлении также говорится, что Уэстман «идентифицирует себя как женщину и хочет, чтобы её имя отражало эту идентичность»* (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. – «МК».). Однако сам Робин, похоже, до конца не мог определиться со своей «идентичностью».