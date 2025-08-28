Поставщики кокаина через посольство России обратились в Верховный суд

Верховный суд (ВС) России отклонил жалобы двух осужденных за контрабанду из Аргентины 400 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое осужденных оспорили приговор через посольство России в Аргентине. ВС России изучил поступившие жалобы и отказался передавать для рассмотрения в судебном заседании.

В 2022 году суд приговорил Андрея Ковальчука к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, он спрятал в школе при российском посольстве в Аргентине 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина, чтобы в дальнейшем переправить их в Россию и европейские страны. Сам Ковальчук вину не признал и утверждал, что вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни. Сообщники Ковальчука также получили сроки. Бывшему завхозу школы Али Абянову назначили 17 лет колонии и штраф в 1,6 миллиона рублей, Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, помогавшим с перевозкой груза — 16 лет и штраф в миллион рублей и 13 лет и штраф в 900 тысяч рублей соответственно. Все трое заявили, что не знали о содержимом посылки и были введены Ковальчуком в заблуждение.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.