Суд в Ангарске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного на пожизненный срок, к 9,5 года лишения свободы за убийство в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в мае 2011 года Попков встретил в местном парке "Современник" ранее ему незнакомую 36-летнюю женщину и по незначительному поводу вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем топором нанес ей множественные удары по голове.

Ранее Попков признал вину в убийстве еще двух женщин. Уголовное дело по факту обнаружения двух тел возбудили еще в 2008 году, но предварительное следствие было приостановлено. Его удалось возобновить и установить причастность "ангарского маньяка" к убийству.

"Ангарский маньяк" совершал убийства в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами в основном были женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Попков приговорен к пожизненному заключению.