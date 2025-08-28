Раскрыты пугающие подробности об уральской семье, у которой пропал ребенок

Соседка рассказала о многодетной уральской семье, где пропал восьмилетний ребенок. По словам Нины Александровны, мать мальчика состоит в секте, а отец часто берёт деньги в долг, пишет Е1.

Тимофей — младший ребёнок в семье, у него есть несколько братьев и сестер. Соседка отметила, что мальчику не хватает внимания.

«Пацан к нам всегда подходил. Утром подойдет — конфеткой угостим. Дома ему было скучно, всё общение искал. Иногда убегал, но всегда возвращался. А тут как в воду канул», — сказала она.

Нина Александровна описала семью как скрытную, отметив, что родителей слышно только тогда, когда они ругают детей. Брата и сестер Тимофея забрали в социальный центр, причём мать сначала не хотела отдавать детей, а отец позже пустил их.

«Раньше сектанты подъезжали на машинах. Мужик не работает, берёт кредиты, потом нужно всё отдавать. Она все деньги — в секту», — добавила соседка.

Поиски Тимофея продолжаются третьи сутки: мальчик пропал 26 августа, в последний раз его видели на участке перед домом по улице Загородной. На берегу затопленного карьера были найдены его джинсы, сланцы и футболка, которые позже опознала мать.