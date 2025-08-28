23-летнего жениха застрелили по пути домой после свадьбы

Свадебный день в Турции закончился для 23-летнего жениха смертью. Молодой человек погиб от рук родственницы невесты, которая открыла стрельбу, следуя древним традициям.

Сама свадьба обошлась без происшествий. Страшное случилось, когда молодожены возвращались с празднования домой. Пару сопровождали разгоряченные гости, передает The Guardian.

В какой-то момент раздались выстрелы — родственница невесты открыла праздничную стрельбу и случайно задела жениха. Молодой человек скончался от полученного ранения, а женщину задержали. В ее саду обнаружили два незарегистрированных пистолета.

Ранее в Индии родственники невесты убили жениха. Конфликт между семьями, которые совсем недавно породнились, возник из-за музыки.