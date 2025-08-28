Москвичка не оплатила проезд в метро и напала на контролера

Женщина отказалась оплачивать проезд в московском метро за своих детей, после этого ей сделала замечание контролер. На слова представителя власти она отреагировала агрессивно и ударила девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— В столичном метро женщина не оплатила проезд за своих детей, в связи с чем была остановлена сотрудницей метрополитена. В ответ на правомерные действия правонарушительница отреагировала агрессивно и ударила представителя власти. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах произошедшего. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее охранник получил ранения ножом после того, как не пустил мужчину на станцию метро «ЦСКА» после ее закрытия. Мужчину, попытавшегося остаться в метро после закрытия, задержали. Прокуратура поставила на контроль привлечение фигуранта к ответственности в рамках закона.