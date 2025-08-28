Крупный пожар начался на складе на востоке Москвы

Пожар начался на складе на Новохохловской улице, 12с3. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

— На Новохохловской улице, 12с3 загорелся склад. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к ликвидации возгорания. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, — рассказал собеседник.

Спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Других подробностей на момент публикации материала не появлялось.

Ранее в подмосковном Клину в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном деревянном доме в СНТ «Рассвет». Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать обломки здания, они нашли тела детей двух и четырех лет.