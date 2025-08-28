В Баку произошел взрыв

В Баку в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Об этом в четверг, 28 августа, сообщает Minval.

Отмечается, что пострадал хозяин квартиры, где случился инцидент, ему оказывают необходимую помощь. Жильцы соседних квартир были эвакуированы.

Причины взрыва пока не установлены, официальных комментариев по этому поводу пока нет, передает Telegram-канал.

В Индии рухнул четырехэтажный дом: есть погибшие

В июле в результате взрыва в одной из квартир дома на улице Морской Волгограда погиб 14-летний школьник. Причиной хлопка мог стать боеприпас времен Великой Отечественной войны, который внезапно сдетонировал прямо в квартире.

Ранее пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике под Рязанью. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей. По предварительной информации, жертвами взрыва стали 26 человек. 25 августа стало известно, что количество погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе Рязанской области выросло до 28 человек.