Спасатель Денис Киселев в интервью aif.ru заявил, что альпинистка Наталья Наговицина не смогла выбраться после полученного перелма ноги в горах Киргизии в том числе из-за погоды.

По его словам, на большой высоте метеоситуация меняется очень быстро.

«В горах погода меняется ежечасно, если даже не ежеминутно. В этом и есть одна из основных трудностей. Когда вы выходите на восхождение, погода хорошая. А когда вы подходите к вершине через 4-6 дней, погода уже изменилась, и вы попали в снежную бурю», — заявил Киселев.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее вероятность выживания застрявшей альпинистки Натальи Наговициной сравнили с чудом.