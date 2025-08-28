Базу отдыха на Кубани эвакуировали из-за пожара после удара БПЛА

После падения обломков сбитого БПЛА начался пожар в лесу под Геленджиком. Из-за возможного распространения огня местные власти приняли решение эвакуировать одну из ближайших баз отдыха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава курортного города Алексей Богодистов.

Пожар начался около 2.30 в ночь на 28 августа, сейчас там работают пожарные расчеты и автоцистерны.

"В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", - отметил Богодистов.

Сейчас тушение пожара продолжается, на место ЧП отправили вертолет МЧС, однако его работе пока мешает сильный боковой ветер. Всего в борьбе с пожаром задействованы больше 20 единиц техники и около 100 человек. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа над территорией Краснодарского каря системы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников. Кроме того, после падения БПЛА начались пожары в районе черноморского курортного села Криница под Геленджиком и на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани.