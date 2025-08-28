Семьи в ужасе: директор похоронного бюро хранила тела младенцев дома

Директору одного из британских похоронных бюро запрещено работать с больницами в Лидсе после того, как мать умершего ребенка рассказала, что она обнаружила своего мертвого сына, который “смотрел” мультфильмы в доме женщины.

Эми Аптон было запрещено посещать родильные отделения и морги Национальной службы здравоохранения в городе Лидсе после того, как выяснилось, что она хранила тела младенцев в своем доме при обстоятельствах, которые бабушка другого ребенка сравнила с фильмом ужасов.

Как пишет The Guardian, 38-летняя Аптон рассказала Би-би-си, что у нее было всего две жалобы, когда она руководила службой поддержки в связи с потерей ребенка и похоронной службой "Армия Флорри", названной в честь ее собственного ребенка, который родился мертвым в 2017 году. Когда The Guardian связалась с Аптон, она сказала, что не хочет давать комментарии.

Фонд Национальной службы здравоохранения Лидса заявил, что весной этого года запретил Аптон посещать свои морги и родильные отделения.

На странице "Армии Флорри" в социальной сети сообщалось, что служба предлагает организовать похороны ребенка, а также предоставляет одежду, делает отпечатки ладоней и фотографии.

Зои Уорд связалась с Аптон после того, как ее малыш Блю умер от повреждения головного мозга в возрасте трех недель в 2021 году, и сказала, что, по ее мнению, услуга была оказана “блестяще”.

Она рассказала Би-би-си в рамках расследования дела "Армии Флорри", что ожидала, что с Блю будут работать в профессиональных условиях, в том числе держать тело в детской кроватке-холодильнике. Однако, когда она навестила Блю в доме Аптона она сказала, что была в ужасе, обнаружив тело своего сына в гостиной, который “смотрел” мультики в детском автокресле.

“Я понял, что это Блю, и она (Аптон) говорит: "Заходи, мы смотрим "Пижамные маски". В углу стоит кошачья когтеточка, я слышу лай собаки, а на диване лежит еще один мертвый ребенок. Зрелище было не из приятных. Я позвонила своей маме и сказала: "Это неправильно"… Я кричала в трубку: ”Это мерзко, это грязно, он не может здесь оставаться".

Несчастная женщина говорит, что была расстроена и рассержена этим "странным” опытом.

“Я не хотела, чтобы он был в том доме”, - сказала она.

Другую супружескую пару заставили поверить, что их дочь находится в похоронном бюро в Хедингли до тех пор, пока ее не похоронят, но более чем через неделю им сказали, что их дочь находится в доме Аптон в 5 милях отсюда. Женщина рассказала Би-би-си, что, по ее мнению, тело ее ребенка содержалось при неправильной температуре, заявив, что оно было “очень сильно пахло, как будто оно лежало там и его не охлаждали”.

Мать этой женщины негодует: “Это было просто безумие. Если бы я рассказала кому-нибудь об этой истории... они бы подумали, что это фильм ужасов”.

Больничный фонд заявил, что за последние несколько лет его уведомили о “нескольких серьезных проблемах”, которые были подняты в полиции, внешних службах охраны, соответствующих регулирующих органах и офисе коронера.

Фонд заявил, что с 2021 года следит за посещаемостью Аптон в двух крупных больницах Лидса, Сент-Джеймсской и общей больнице Лидса, и с тех пор запретил Аптону посещать родильные отделения и морги.

Рабина Тиндейл, старшая медсестра фонда, сказала:

“Некоторые семьи считают, что эти службы связаны с фондом или поддерживаются им. Мы должны четко заявить, что ни Эми Аптон, ни "Армия Флорри" не поддерживаются учебными больницами Лидса и не связаны с ними. С 2021 года мы принимаем особые меры безопасности, в том числе следим за тем, чтобы Эми посещала умерших пациентов в морге в качестве похоронной службы. Всех посетителей морга всегда сопровождают сотрудники морга. Любая передача тела осуществляется в соответствии с политикой и процедурами доверительного управления и осуществляется уполномоченному директору похоронного бюро.”

В Англии и Уэльсе нет никаких правил, регулирующих деятельность похоронных бюро, в том числе порядок обращения с телами или их хранения, поясняет The Guardian. Две профессиональные ассоциации, Национальная ассоциация директоров похоронных бюро и Национальное общество смежных и независимых директоров похоронных бюро, имеют совместный кодекс поведения, который включает стандарты проведения проверок, но членство там не является обязательным.