В деле «Ангарского маньяка» нашли новые леденящие душу эпизоды

В отношении «Ангарского маньяка» Михаила Попкова возбуждено новое уголовное дело, связанное с обнаружением тел двух женщин в Ангарске в 2008 году.

Об этом сообщил Следственный комитет России по Иркутской области.

«В Ангарске следователями СК предъявлено обвинение Михаилу Попкову в совершении еще одного преступления», — говорится в официальном telegram-канале СК.

Расследование по факту обнаружения тел двух женщин было начато еще в 2008 году, однако из-за отсутствия подозреваемых дело пришлось временно приостановить. Благодаря тщательному анализу ранее собранных материалов, следователи смогли установить, что почерк совершенного преступления полностью совпадает с действиями Попкова.

Трагедия произошла в августе 2008 года на Московском тракте в Ангарске. Попков, находясь за рулем автомобиля, встретил двух женщин. Между ними завязалось знакомство, которое быстро переросло в ссору. В ходе конфликта бывший полицейский напал на одну из женщин, находившуюся на улице, и с помощью веревки задушил ее. После этого он вернулся к автомобилю, вывел вторую жертву и расправился с ней аналогичным способом.

Попков полностью признал свою вину. Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее стало известно, что Попков, получивший пожизненное заключение за убийство 85 женщин в Иркутской области, обязан выплатить около 10 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. Часть суммы связана с обязательством по уплате судебных издержек.