Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, погиб

Мужчина, который провел почти неделю на бочке из-под солярки в Охотском море, скончался. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, местные жители обнаружили тело 36-летнего Валерия Сафронова утром и вытащили из воды на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края.

Ранее стало известно, что Сафронов оказался в море, пытаясь спасти бочку с топливом. Журналисты выяснили, что трое россиян на КамАЗе пытались пересечь реку Тыль в Хабаровском крае, но из-за подъема воды емкость с соляркой начала уплывать.

Один из мужчин прыгнул в воду, чтобы предотвратить утечку топлива, но и его унесло течением. Точное местонахождение пропавшего человека не было известно до сегодняшнего утра.

Врач общей практики Роман Фишкин ранее объяснил, что шансы выжить в такой воде ничтожны. По его словам, это чрезвычайно опасная ситуация. При температуре воды около +15 °C шансы на выживание человека измеряются часами, а не днями, добавил специалист.