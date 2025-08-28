У сына Ефремова обострилось хроническое заболевание после падения из окна

У сына Михаила Ефремова Николая обострилось хроническое заболевание после падения из окна. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источника, после полученных травм у Николая Ефремова обострились приступы рассеянного склероза. Он ведет замкнутый образ жизни и почти не покидает дом, нуждаясь в постоянном уходе. Прогулки на свежем воздухе затруднены из-за астмы и многочисленных аллергий, сообщается в публикации.

30 июня 2023 года Николай Ефремов выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы в доме на Пролетарском проспекте. Медики оценили состояние актера, который находился без сознания, как тяжелое. В июле того же года ряд средств массовой информации сообщил, что мужчину сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Позднее стало известно, что врачи провели уже пять операций 31-летнему актеру. На тот момент его состояние оценивалось как тяжелое. Сообщалось также, что у Ефремова после его падения с третьего этажа нарушилась работа почек и надпочечников. Организм актера, как утверждалось, продолжал терять большое количество жидкости.