Раскрыта тайна инсценировавшего смерть и оказавшегося в Грузии многодетного отца

45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

Американец Райан Боргвардт из города Уотертаун пропал на озере Грин-Лейк в августе 2024 года. Его автомобиль и трейлер были найдены брошенными. Семья обратилась за помощью в полицию. Спустя восемь недель активных поисков спасатели обнаружили его перевернутый каяк и спасательный жилет. Позже неизвестный рыбак вытащил из вод озера удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение Боргвардта.

В ходе расследование, выяснилось, что за два месяца до исчезновения Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Затем он перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов (36,7 миллиона рублей), а также прошел процедуру реверсивной вазэктомии, вернув себе возможность зачать ребенка. Все указывало на то, что Боргвардт готовился к исчезновению.

Позже мужчина сам вышел на связь и рассказал, как, перевернув каяк, доплыл до берега на надувном плоту, ночь проехал на электровелосипеде, затем покинул страну на автобусе и через Торонто и Париж добрался до Тбилиси. Он уехал в Грузию к любовнице из Узбекистана, с которой познакомился в интернете весной 2024 года.

Сотрудники полиции убедили его вернуться в США в декабре 2024 года. Суд округа Грин-Лейк приговорил его к 89 дням тюрьмы — именно столько дней полиция потратила на поиски. Он также выплатил компенсацию 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей), которая покрыла расходы на поисковую операцию. Жена развелась с Боргвардтом весной 2025 года.

Ранее бывший полицейский из Великобритании расправился в США с женой, которая раскрыла его тайну. В ходе следствия он обвинил в преступлении внучку женщины и ее бойфренда, которые якобы пытались инсценировать ограбление.