На Украине железнодорожная инфраструктура повреждена после взрывов

Взрывы в Винницкой области привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры. Соответствующую информацию приводит компания «Укржелдорога».

Согласно опубликованному в её Telegram-канале сообщению, железнодорожная инфраструктура в Винницкой области обесточена, из-за чего некоторые поезда следуют с задержками.

Военкор Коц: Зеленский подтвердил удары Киева по стране НАТО

В среду, 27 августа, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской области после серии взрывов.