Сенатор рассказал о защите от мошенников, притворяющихся министрами

Защищаться от мошенников, которые при помощи нейросетей выдают себя за министров, генералов и губернаторов, лучше проверяя источники и не передавая личные данные. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

Ранее стал популярным случай, когда человеку позвонила "секретарь губернатора региона", а затем на видеосвязь вышел и сам "глава субъекта", но вскоре выяснилось, что это был обман, организованный с помощью технологий подделки видео deepfake, сообщил Шейкин.

"Мошенники разыграли целый спектакль, <...> чтобы ввести жертву в стрессовое состояние и заставить ее действовать по указке. <...> Сегодня злоумышленники используют нейросети для создания реалистичных изображений и видео, подделывают официальные письма и даже интерфейсы видеоконференций. <...> Как защититься [от такого] обычному человеку? Не верьте глазам и ушам вслепую. Даже если вам звонит "министр", "генерал" или "губернатор" - задайте себе вопрос: почему он общается именно со мной? Проверяйте источники. Настоящие госструктуры используют только домены gov.ru", - сообщил сенатор.

Также он посоветовал, не принимать решений в спешке, поскольку мошенники всегда торопят, просят "срочно перевести деньги", "немедленно связаться с ФСБ". Любое требование срочности является тревожным сигналом, в таких случаях лучше все перепроверять, через официальные каналы, добавил Шейкин.