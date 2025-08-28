Мошенники начали обманывать россиян с получением кода от домофона

Злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая предполагает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона. Об этом сообщает РИА Новости.

Схема предполагает, что мошенник звонит своей жертве, называет ее адрес и предлагает получить персональный код от домофона, позволяющий открывать дверь в подъезд без ключа. После того, как ничего не подозревающий человек соглашается, ему приходит шестизначный код на «Госуслугах». Жертва уверена, что теперь с его помощью будет открываться подъезд.

Вскоре человеку поступает звонок в мессенджере якобы с аккаунта «Госуслуг». От лица сотрудника портала аферист сообщает о попытке взлома, а затем просит продиктовать тот код из смс, который ранее пришел жертве. Она называет его, тем самым отдает в руки киберпреступников свои данные.

Операторы поддержки «Госуслуг» никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

Ранее выяснилось, что аферисты начали оживлять фотографии ради денег. Как рассказали в МВД, преступники создают дипфейки родственников, чтобы похищать средства. Для этих целей мошенники также используют нейросети, уточнили в ведомстве.