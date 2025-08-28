Метнувший камень в президента Аргентины мужчина задержан

22-летний молодой человек задержан за то, что бросил камень в кортеж аргентинского президента Хавьера Милея. Об этом сообщает местный телеканал TN.

Как уточняется, вместе с мужчиной был задержан еще один человек, вскоре его отпустили. Молодой человек же остается под стражей в отделении полиции.

Ответственность за инцидент взяла на себя группа пикетчиков, потребовав немедленно освободить виновника нападения.

Ранее сообщалось, что протестующие напали на кортеж президента Аргентины. Участники акции стали кидать различные предметы в автомобиль аргентинского лидера, в связи с чем его охрана приняла решение срочно увезти его.