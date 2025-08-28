Бывшего министра здравоохранения Польши избили ногами из-за коронавируса

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили из-за решений, принятых им во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает RMF FM.

По информации радиостанции, двое неизвестных мужчин напали на бывшего министра около одного из ресторанов в центре города Седлец. Набросившись на него, они стали наносить удары ногами, попутно критикуя решения Недзельского.

Как уточняет RMF FM, экс-глава Минздрава получил травмы спины и туловища и был доставлен в больницу, угрозы жизни нет. Известно, что нападавшие были старше 30 лет, другие подробности о них отсутствуют.