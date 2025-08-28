В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

В России завели первое в современной практике МВД уголовное дело за последствия самовыгула собаки, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью человека, сообщило УМВД РФ по Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в апреле 2025 года в городе Оленегорске. 41-летний местный житель оставил своего добермана без присмотра на самовыгуле на территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому № 8 на улице Мира, не предназначенной для выгула собак. Животное побежало и сбило с ног 80-летнюю женщину, находившуюся во дворе дома. От полученного удара пенсионерка упала и получила серьезные телесные повреждения. Судмедэкспертиза квалифицировала степень повреждения и вреда здоровью как тяжкие.

В отношении владельца животного возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По этой статье владельцу собаки грозит: