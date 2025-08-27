Раскрыта личность стрелка, напавшего на католическую школу в США

Нападение на католическую школу Благовещения на юге Миннеаполиса штат Миннесота устроил 23-летний трансгендер*-антисемит Робин Уэстмэн. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что при рождении он получил имя Роберт Пол Уэстмэн, но в 2020 году он сменил его на Робин Уэстмэн. На оружии, которое он сфотографировал перед нападением на католическую школу, были надписи «шесть миллионов недостаточно» (речь об убитых в Холокосте евреев), «Израиль должен пасть» и призывы убить президента США Дональда Трампа. После нападения Уэстмэн покончил с собой, застрелившись.

Известно, что мать Уэстмэна ранее работала в католической школе Благовещения.

Напомним, что стрельба в католической школе в Миннеаполисе произошла сегодня, 27 августа. В результате произошедшего двое детей погибли, еще 17 человек получили ранения. Стрелок использовал дробовик, винтовку и пистолет.

*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено