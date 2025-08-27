Школьник пропал после поездки с незнакомцем в Подмосковье

Полицейские и волонтеры ищут 17-летнего подростка из подмосковного Солнечногорска, который уехал в Ростовскую область с помощью сервиса по поиску попутчиков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в понедельник, 25 августа. Молодой человек посетил школу, где проходила репетиция к 1 сентября, взял такси, отвез домой девушку, вернулся в свою квартиру.

В квартире подросток сказал родителям, что торопится, взял документы, рюкзак и снова ушел. Позже выяснилось, что школьник с помощью сервиса договорился о поездке в Аксай (Ростовская область).

Водитель сказал, что высадил мальчика в Аксае. Пассажир уверял, что едет к родственникам, добавил он.

Родители заметили, что в Ростовской области у них нет ни родственников, ни друзей. По их словам, они не понимают, «зачем Никите понадобилось ехать на юг».

Его девушка рассказала, что последний разговор с молодым человеком был странным — связь была плохой, беседа постоянно прерывалась.

Правоохранительные органы, волонтеры ведут поиски пропавшего школьника.