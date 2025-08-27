Одежду пропавшего в российском регионе мальчика нашли у воды в карьере

На берегу затопленного карьера нашли одежду пропавшего в Артемовском Свердловской области восьмилетнего мальчика. Джинсы, сланцы и футболка ребенка лежали у воды. Об этом сообщил старший помощник главы областного СК Александр Шульга.

Теперь карьер обследуют водолазы. В поисках помогают волонтеры, проверку также ведут следователи.

Ученик второго класса местной школы, по предварительным данным, пропал днем 26 августа, в последний раз его видели около 15 часов, когда он играл на участке перед домом.

Уточняется, что одежду мальчика нашли его родители, которые обходили улицы неподалеку от дома. На берегу они наткнулись на футболку с джинсами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нашли живым потерявшегося во время прогулки пятилетнего мальчика.