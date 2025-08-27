Совет опытных альпинистов в ходе дискуссии пришел к выводу о невозможности спасения застрявшей на пике Победы в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизской турфирмы «Аксай-Трэвел», организовавшей восхождение альпинистки.

Представители фирмы заметили, что в период с 12 по 27 августа ежедневно проводились брифинги.

В них принимали участие специалисты, находящиеся на территории Киргизии и за ее пределами, которые имеют опыт проведения спасательных операций и соответствующую подготовку, в том числе акклиматизацию.

Альпинистка Наталья Наговицына официально признана пропавшей без вести

В частности, в совет вошли многократный чемпион России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Семенов, обладатели звания «Снежный барс» Баир Батуев, Евгений Токарев, спасатели Андрей Новиков, Сергей Красовский и Андрей Алипов, а также дважды восходивший на пик Победы Артем Ценцевицкий.

«В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели провели аэровидеосъемку района, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, и не увидели у нее признаков жизни.

В ходе мониторинга применялись беспилотники с высокоточным оборудованием. Аппараты смогли сделать снимки с применением тепловизора, несмотря на экстремальные погодные условия.