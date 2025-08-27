В суд поступил иск ФССП к Ходорковскому* и Лебедеву

ФССП подала в Мещанский суд Москвы иск к Михаилу Ходорковскому (* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента) и Платону Лебедеву о взыскании имущества должников, находящегося у третьих лиц. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Заявитель просит обратить в доход государства земельный участок Владимира Дубова, который фактически принадлежит Ходорковскому. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен.

В России в отношении Ходорковского открыто порядка 10 исполнительных производств с 2005 года о взыскании задолженности на общую сумму более 17,4 млрд рублей, в основном она касается неоплаченных налогов, пеней, сборов и госпошлин, а также два штрафа за нарушения правил деятельности иноагента размером 30 и 50 тыс. рублей.

Мещанский суд Москвы летом прошлого года постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского и Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Следствием было установлено, что на счетах 12 компаний находятся денежные средства Ходорковского и Лебедева, в связи с чем Генпрокуратура потребовала их обращения в доход государства.

В отношении экс-главы ЮКОСа Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения Menatep Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии. 23 декабря 2015 года его вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.