Мужчина загорелся в аэропорту Казахстана и попал на видео

Мужчина загорелся в аэропорту казахстанского города Алма-Аты и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пристегните ремни».

Уточняется, что инцидент произошел 25 августа в зоне внутренних рейсов аэропорта. На кадрах видно, как мужчина вспыхивает, бежит в сторону охранников и падает на пол. Один из очевидцев начинает заливать его пеной из огнетушителя, возгорание было ликвидировано.

Мужчина попал в больницу с серьезными ожогами, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Сотрудники аэропорта отметили, что произошедшее не связано с их деятельностью. По предварительным данным местной полиции, причиной произошедшего стала ссора пассажира с сожительницей.

Ранее мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал. Кадры с места происшествия распространились в сети.