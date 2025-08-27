В Германии дуб раздавил палатку с сотрудницей детского лагеря

В Германии погибла вожатая детского лагеря, на её палатку упало дерево. Об этом пишет Bild.

Уточняется, что трагедия случилась на берегу озера Белер около 03:00 26 августа.

Вместе с 25-летней сотрудницей лагеря в палатке находились её коллеги. Отмечается, что женщина спала, когда дуб рухнул и раздавил её, ещё один человек получил лёгкие травмы.

Как могло упасть дерево — неясно, пишет издание. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося.

