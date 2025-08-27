«Дихлофос не может убить»: новые подробности дела о гибели детей в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжается процесс по делу о гибели четырех несовершеннолетних, умерших после обработки квартиры от насекомых. Вчера на суде вскрылись новые подробности. Адвокат Дмитрия Виноградова, отца погибших детей, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности, заявил о несоответствии требований к инсектицидным средствам.

© Московский Комсомолец

На очередном заседании суда адвокат семьи Виноградовых Александр Гуртовенко обнародовал нарушения со стороны производителя средства от насекомых, которое применял отец погибших детей. По словам защитника, инструкция, прилагаемая к средству, и паспорт безопасности препарата не совпадают.

— В паспорте безопасности сказано, что после того, как обработка закончена, нужно промыть все поверхности в доме мыльным раствором. И самим помыться. А на инструкции к средству, которая нанесена на баллон, этой рекомендации нет, — заявил адвокат.

Про это же, по словам Гуртовенко, говорил судмедэксперт. Также адвокат обратил внимание и на несостыковки в документах: паспорт безопасности подписан позже даты производства конкретного баллона. Юрист привел в пример случай отравления подростка в детском лагере в Хакасии (это тот же регион, что и поселок Красная Сопка Красноярского края). 11-летняя девочка умерла в результате применения средства от комаров.

Производители в обоих случаях одинаковы, заявил юрист.

Трагедия в семье Виноградовых произошла в прошлом году. Согласно официальной версии, отец детей травил в частном доме мух. Использовал для этого два баллона дихлофоса компании «Варан». В качестве профилактической меры была открыта форточка. Дети во время дезинсекции выходили на улицу, но сразу после нее вернулись в помещение и сели за стол обедать. Далее все четверо детей почувствовали недомогание: боль в животе, тошноту, слабость. Один за другим они скончались.

Взрослые не пострадали. После трагедии супруги Виноградовы охотно ходили на ток-шоу, где озвучивались самые страшные версии трагедии. Супруга Виноградова во время трагедии была беременна пятым ребенком. По заключению врачей, он родился здоровым, но спустя три месяца умер, задохнувшись рвотными массами. Версия убийства не подтвердилась. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

А вот с Дмитрия Виноградова до сих пор не сняты подозрения. Проверялась версия, что Дмитрий намеренно расправился с детьми. Якобы в семье практиковалось насилие, дети жили в антисанитарии. Оба родителя имели криминальное прошлое — обвинялись в краже. Но в итоге следствие пришло к выводу, что трагедия случилась в результате применения инсектицида.

«МК» попросил прокомментировать новую информацию врача-дезинфектолога Николая Дубинина.

— Дихлофосом невозможно отравиться. Особенно нескольким людям. Даже если было применено два баллона. Там нет летальной дозы. И даже если в баллон закачали чистое вещество или какую-то убойную дозу, что просто невозможно, то в помещении было бы невозможно находиться. Интоксициды имеют горький вкус и яркие отталкивающие запахи. Я не понимаю, как эксперты могут делать вывод о том, что детей убил именно дихлофос.

— Адвокат семьи нашел несоответствие техпаспорта и инструкции.

— Да, действительно, производители могут не указывать какую-то информацию из паспорта безопасности на упаковке. Потому что это пугает покупателя. Но даже если производитель закачал в баллон повышенную концентрацию отравы, то и она не могла убить людей. А уж тем более не могло иметь тяжелые последствия отсутствие информация о том, что поверхность надо не просто помыть, а помыть с мылом. Я работаю дезинсектором. Можно сказать, у нас руки по локоть в отраве. И так на протяжении долгого времени. Даже реакции нет. Если только потрогать нежные части кожи — лицо, слизистые, — то возникает ожог.

— Что входит в состав дихлофоса?

— Каждый производитель делает свой дихлофос. В состав средства компании «Варан» входят перитроиды. Это вещества, которые заканчиваются на «-трин»: циперметрин, тетраметрин, трансфлутрин плюс вспомогательные вещества и растворители перитроиды, от слова «пиретриум» — «ромашка». Это показывает их мягкое воздействие. В классическом дихлофосе были куда более сильные фосфорорганические соединения. Но и ими отравиться невозможно. То же касается и репеллентов от комаров той же фирмы, которые якобы привели к смерти 11-летней девочки.

— Могло быть вещество, которое полностью выветривается и не оставляет следовых остатков в организме?