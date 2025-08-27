Миллиардер Шепель предлагал 80 миллионов родителям девушки, погибшей в ДТП

Миллиардер и владелец компании S.Holding Алексей Шепель, устроивший смертельное ДТП в 2022 году, предлагал родителям погибшей девушки 80 миллионов рублей. Так он пытался пойти с ними на мировую и добиться закрытия своего уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» рассказала мать погибшей Анна.

— Шепель сначала предлагал нам с мужем пять миллионов рублей, потом 10, а потом 80 миллионов. Но мы отказались и не пошли с ним на мировое соглашение. Он просто пытался от нас откупиться, — вспоминает женщина.

По ее словам, Шепель также предлагал деньги еще одному пострадавшему, который в результате аварии стал инвалидом. Миллиардер хотел заплатить ему 700 тысяч рублей.

— Мы с Шепелем потом встречались один раз. Я его спросила: «Если бы ваш ребенок погиб в аварии, а виновник предложил бы вам заплатить, вы бы его простили?» Он ответил, что нет, — добавила Анна.

Женщина добавила, что после этого диалога Шепель тут же принялся оправдываться и попытался списать аварию на свой возраст и проблемы со здоровьем.

— Он сказал: «Ну, так получилось. Старею, наверное», — рассказала собеседница «Вечерней Москвы».

Корреспонденту «Вечерней Москвы» не удалось связаться с адвокатами Алексея Шепеля. Редакция готова выслушать позицию Шепеля и его защитников.

Авария с участием Шепеля произошла 8 февраля 2022 года на Рублевском шоссе. Автомобиль миллиардера влетел в поток впереди идущих машин. Как оказалось, бизнесмену стало плохо за рулем. За эту аварию его приговорили к 3,5 года лишения свободы, но позднее реальный срок заменили на условный.

В 2020 году произошла другая жуткая авария — заслуженный артист России Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Актер не пострадал, а вот водитель второго автомобиля погиб. Как оказалось, артист сел за руль пьяным. Позднее Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, а в апреле 2025 года он освободился условно-досрочно.