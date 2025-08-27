Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину из-за футболки его жены

Стюардесса дала пощечину пассажиру во время перелета в США и оскорбила его. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 29 июля, однако подробности дела появились 26 августа. Отец двоих детей Мохаммад Шибли с супругой летел из Атланты во Фресно бортом авиакомпании Delta Airlines, с которой теперь судится. Мужчина рассказал, что бортпроводница компании отказалась обслуживать его жену, а затем не дала ему воды.

В суде Шибли заявил, что женщина намеренно провоцировала его на конфликт из-за надписи «Палестина» на футболке его супруги.

«Она спросила, хочу ли я, чтобы полиция встретила меня после посадки, намекнув, что собирается подать жалобу. А когда она ходила по проходу между рядами, обслуживая других пассажиров, то намеренно задела меня своим телом», — подчеркнул путешественник.

С его слов, после этого бортпроводница прошептала ему на ухо оскорбительное слово, из-за чего мужчина встал и выругался в ответ, так как почувствовал себя униженным в присутствии сына. Затем стюардесса ударила его ладонью по лицу. На данный момент расследование инцидента продолжается, а обвиняемая сотрудница Delta была отстранена от работы.

Ранее семья из десяти человек набросилась на четырех израильтян с криками «свободу Палестине!» и «мы доберемся до ваших детей». Двух пострадавших, один из которых потерял сознание, пришлось госпитализировать.