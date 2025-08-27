При стрельбе в школе в США погибли три человека

В результате стрельбы в католической школе в американском Миннеаполисе пострадали 20 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минюст США.

«По словам представителя Министерства юстиции, погибли три человека, включая стрелявшего, 20 пострадали», — говорится в сообщении.

В CNN также сообщили, что предполагаемый виновник стрельбы мёртв.

Ранее газета Daily Mail писала, что при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе убиты двое детей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о произошедшем.