При стрельбе в школе в США погибли три человека

Reuters: при стрельбе в школе в США пострадали 20 человек
В результате стрельбы в католической школе в американском Миннеаполисе пострадали 20 человек.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минюст США.
«По словам представителя Министерства юстиции, погибли три человека, включая стрелявшего, 20 пострадали», — говорится в сообщении.
В CNN также сообщили, что предполагаемый виновник стрельбы мёртв.
Ранее газета Daily Mail писала, что при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе убиты двое детей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о произошедшем.