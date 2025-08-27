Мальчик умер после укуса насекомого в Дагестане

Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти в Дагестане 15-летнего школьника, погибшего через несколько дней после укуса насекомого, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Накануне новостные Telegram-каналы рассказали о гибели подростка из Дербента.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура региона начала проверку информации о гибели подростка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в Дербенте.

Ранее сообщалось, что семья подростка обратилась за помощью к врачам 19 августа. Врачи обследовали мальчика, диагностировали у него сильный ушиб, назначили компрессы.

25 августа родственники отвезли школьника на обследование в Ставрополь. Медики заметили у мальчика сильное нагноение и предположили, что это результат укуса насекомого.

На фоне этого специалисты назначили подростку операцию. Спасти мальчика не удалось — за неделю у него развился сепсис.