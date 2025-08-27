В Воронеже 12-летний мальчик выжил после падения с балкона

В Воронеже следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик выпал с балкона четвертого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 26 августа в Советском районе города. По данным местных СМИ, 12-летний мальчик убирался на балконе и в какой-то момент по неосторожности упал с высоты четвертого этажа.

Пострадавший выжил, он госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.