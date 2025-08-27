В Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми, есть пострадавшие. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе доме №2Д по улице Летчиков. На опубликованных порталом кадрах видно, как на улице поднимается сильный ветер и в какой-то момент переворачивает палатку и стоящий рядом с ней батут.

Согласно информации МЧС по Башкирии, в результате произошедшего пострадали двое детей, одного из которых госпитализировали в больницу №17. При этом, по словам очевидцев, пострадали четыре ребенка, два из которых были госпитализированы. Mash сообщает о пятерых пострадавших и трех госпитализированных.

По данным Ufa1.ru, у одной из пострадавших, чьи родители отказались от госпитализации, ушибы, у другой девочки — черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с травмированием детей. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Леонид Козаев.