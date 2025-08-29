"Осторожно, новости": главу Каменского района избили из-за пощечины ребенку

Житель Каменского района Пензенской области избил главу местной администрации Александра Помогайбо якобы из-за того, что тот ударил его сына по щеке. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на родственников нападавшего. По их словам, два года назад семья купила в населенном пункте несколько участков. Родственники мужчины утверждают, что после этого Помогайбо якобы потребовал от них заплатить 500 тыс. рублей, чтобы "никто не приходил с проверками". Недавно чиновник потребовал застелить на одном из участков строительные материалы, так как они "мешают жителям". При этом 27 августа, в день драки, глава Каменского района якобы дал пощечину 14-летнему сыну владельца участка, заявили родственники нападавшего. В свою очередь, Помогайбо утверждает, что ехал мимо участка и увидел владельца. Чиновник решил пообщаться с мужчиной, так как другие жители неоднократно жаловались на антисанитарию на участке. Но в результате между главой администрации и местным жителем произошел спор, в ходе которого последний ударил чиновника монтировкой по спине. "Родственники не согласны с этой версией — они подали жалобу в прокуратуру", — говорится в материале. Из него следует, что врачи наложили пострадавшему чиновнику 19 швов. Сейчас он находится в клинической больнице N6 в Пензе. О нападении на главу Каменки стало известно 27 августа. Telegram-канал "Осторожно, новости" писал, что драка произошла возле бани. Помогайбо назвал владельца участка "свиньей" за то, что тот не следил за территорией и отказался убрать постройку. В результате хозяин бани взял в руки трубу и три раза ударил чиновника. Впоследствии у него диагностировали сотрясение мозга, открытую черепно-мозговую травму, перелом лопатки и многочисленные ушибы. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти.