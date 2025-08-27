Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня

В среду у берегов Тайваня произошло землетрясение, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По предварительной информации, магнитуда землетрясения составила 5,2, а его эпицентр находился в 35 километрах к юго-востоку от города Цзилун, где проживает почти 400 тысяч человек.

Очаг катаклизма залегал на глубине в 111 километров, уточняют в центре. Также сообщается, что сведений о пострадавших или разрушениях в результате природного катаклизма не поступало.