Желание россиянина отправиться на Украину довело до госизмены и срока

В Краснодарском крае мужчина получил 13 лет за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года 46-летний местный житель Владимир Бережной, желая выехать на территорию Украины из политических и идеологических убеждений, установил связь с представителями службы безопасности Украины (СБУ).

Для помощи иностранной службе он через один из мессенджеров передал им информацию о местах дислокации систем ПВО в Краснодарском крае, которая могла быть использована против безопасности России.

Осуществить переезд он не смог, его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 13 годам и одному месяцу колонии строгого режима.