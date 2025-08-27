В Петербурге мужчина пытался через суд вернуть деньги за такси для знакомой

Мировой суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю в иске о возврате 25 тысяч рублей, которые он добровольно переводил девушке для оплаты такси. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Истец пытался взыскать 25 тысяч рублей с бывшей девушки, но получил отказ в суде. По его версии, перевод был совершен ошибочно. Однако девушка пояснила, что мужчина добровольно оплачивал ее поездки на такси, поскольку переживал, что она поздно возвращается домой на общественном транспорте.

Молодые люди познакомились в 2024 году в Telegram-канале. На момент общения девушка еще училась в школе, ее возлюбленный не только оплачивал такси, но и хотел, чтобы она приехала к нему в Таиланд. Общение прекратилось после того, как мать девушки узнала о новом знакомом. Выяснилось, что мужчина имеет непростую биографию: он был признан банкротом, имеет три судимости за организацию занятий проституцией и привлекался за дачу взятки.