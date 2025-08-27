Российская официантка растлила собственного брата

Суд заключил под стражу на два месяца официантку из Екатеринбурга, которая подозревается в растлении младшего брата. Об этом стало известно kp.ru.

По данным издания, женщине 27 лет. Ей грозит до 20 лет колонии по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По версии следствия, официантка вступила в половую связь с собственным братом. Потерпевшему еще не исполнилось 14 лет.

Окружение женщины уверено, что она «действовала по принуждению». По их словам, ее шантажировали.

